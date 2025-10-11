В Ленобласти по делу о взятке задержан глава Лужского района

Глава администрации Лужского района Ленинградской области Юрий Намлиев задержан по подозрению в получении крупной взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Ему вменяют получение 1 млн рублей в обмен на покровительство при заключении муниципальных контрактов.

"Подозреваемый, являясь должностным лицом, в августе 2024 года получил через посредника взятку в виде денег в размере 1 млн рублей, то есть в крупном размере, за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов с администрацией района", — сообщили в Следкоме.

Намлиеву готовятся предъявить обвинение. Следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте главы администрации. В отношении предполагаемого посредника возбуждено дело о посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. "б" ч.3 ст. 291.1 УК РФ). В администрации Лужского района и по местам жительства фигурантов провели обыски.

Как сообщал портал 47news, уголовное дело могли возбудить из-за взаимоотношений со строительной компанией "Зенит Групп", которая была субподрядчиком при строительстве моста в Луге. В июле 2023 года конструкция рухнула во время праздника "Ольгины берега", в результате чего погиб человек.

Андрей Казарлыга / Фото: Следком Ленинградской области (скриншот видео)