В Петербурге запретили выходить на лед

Смольный ввел сезонный запрет на выход на лед водоемов Петербурга с 4 декабря по 15 января, а также с 16 марта по 13 апреля 2026 года, сообщили 4 декабря в пресс-службе администрации города. Ограничение распространяется на все акватории города, включая Финский залив. Решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города. В нем приняли участие губернатор Александр Беглов, вице-губернатор Игорь Потапенко, глава комитета по вопросам законности Андрей Голомбиевский, а также его заместитель Игорь Лукашов.

Для обеспечения безопасности на льду создана единая группировка сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона. Она будет контролировать акваторию Финского залива и внутренние водоемы города. В течение сезона безопасность петербуржцев обеспечат 750 спасателей, в их готовности находятся 190 единиц техники.

Кроме того, комитету по образованию и главам районных администраций поручено провести в образовательных учреждениях занятия по мерам безопасности на водоёмах. В качестве примера опасности выхода на лёд привели случай, произошедший 22 ноября в Красносельском районе, где под лёд пруда провалился мальчик

В прошлый зимний сезон ГУ МЧС России по Петербургу вводило ограничения на выход на лёд с 25 декабря 2024 года по 14 апреля 2025 года. Во время него спасли 134 человека, уточнил Беглов.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру