Седьмую по счету экотропу открыли в Петербурге

Новая экологическая тропа появилась в Петербурге, сообщили 11 октября в администрации губернатора. Маршрут протяженностью 2,7 километра стал доступен для посетителей заказника "Новоорловский".

"Экотропа в заказнике "Новоорловский" будет востребована жителями новостроек Приморского района. Она обеспечит доступ к сохраненным нами красотам северной природы неподалеку от новых кварталов. Важно, что формат экотропы предполагает самое бережное отношение к растениям и животным", — заявил губернатор Александр Беглов.

Часть тропы проходит по специально сооруженным деревянным настилам. Для удобства отдыхающих на маршруте установлены скамейки и информационные стенды с рассказом о местной флоре и фауне. Всего на территории заказника обитают 76 видов птиц и 14 видов млекопитающих.

В августе Новоорловский заказник отметил свое 10-летие. Его название связано с некогда располагавшимся здесь Орловским лесом.

Первой в Петербурге была открыта экотропа Комаровского берега, это произошло в 2014 году. Также экотропы проложены на Дудергофских высотах, на Сестрорецком болоте, на западной оконечности острова Котлин, а еще две находятся на территории заказника "Северное побережье Невской губы". В их числе и "Бугаиная тропа", которая до последнего времени была последним из открытых экомаршрутов. Ее открыли в июле 2024 года.

