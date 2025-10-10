"Конечно за Эльбрус": Глава комфина Енилина выбрала символ банкноты 500 рублей

Председатель комитета финансов Петербурга Светлана Енилина приняла участие в голосовании Центрального банка о будущем виде купюры номиналом 500 рублей. Она, будучи любительницей горных ландшафтов, проголосовала за Эльбрус. Ее коллеги из комитета тоже проголосовали, но принимали решение вне зависимости от увлечений начальника.

– Конечно за Эльбрус. <...> Сотрудники комитета сами принимают решения. У нас очень социально активный коллектив, каждый принимает свое решение, – заверила Енилина корреспондента ЗАКС.Ру.

Напомним, в мае 2025 года Енилина совершила восхождение на Эльбрус в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также она поднималась на вершину в 2021 году в честь 90-летия комитета. Тогда вместе с ней в команде оказался Алексей Корабельников, возглавлявший комитет в те годы. Сегодня Корабельников - вице-губернатор Петербурга, курирующий финансовый блок.

Центробанк 1 октября объявил голосование по выбору облика новой купюры номиналом 500 рублей. На лицевой стороне банкноты, вероятнее всего, будет изображена Академическая галерея — она лидирует с большом отрывом. Сейчас в Сети ведется ожесточенный спор, какое изображение поместят на обратную сторону. Среди лидеров два варианта: это гора Эльбрус и деловой центр Грозный-сити. За последний активно агитирует глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. На момент подготовки материала 10 октября лидирует самая высокая вершина России и Европы. Этот вариант поддержали более 703 тысяч человек. За пейзаж столицы Чечни проголосовали 702 тысячи пользователей. Отметим, еще утром счет был в пользу Грозный-сити. Конкурс продлится до 14 октября.

Константин Леньков / Фото: Смольный