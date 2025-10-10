КСП приступила к проверке МО № 21

Специалисты Контрольно-счетной палаты приступили к проверке финансово-хозяйственной деятельности МО № 21, рассказали в КСП 10 октября. В срок до 23 декабря им предстоит изучить документацию на общую сумму свыше 560 млн рублей.

Ревизии подвергнется формирование и исполнение местного бюджета в 2023, 2024 годах и истекшем периоде 2025 года. Помимо этого, специалисты проверят соблюдение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом.

"В ходе проверки будет дана оценка закупочной деятельности, а также законности, эффективности и целевому использованию средств местного бюджета Муниципальным советом и Местной администрацией", — заключили в КСП.

Ранее сотрудники палаты приступили к проверке МО "Поселок Молодежное". Как и в случае с МО № 21, она должна завершиться 23 декабря. Отметим, что 10 октября было обозначено сроком завершения проверок в МО "Балканский" и МО "Горелово", которые стартовали в начале сентября.

Андрей Казарлыга / Фото: КСП