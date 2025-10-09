КСП приступила к проверке МО "Поселок Молодежное"

Сотрудники Контрольно-счетной палаты приступили к проверке финансово-хозяйственной деятельности МО "Поселок Молодежное" в Курортном районе Петербурга, сообщили в ведомстве 9 октября. В КСП рассчитывают завершить работы в срок до 23 декабря.

В ходе проверки комиссия КСП изучит формирование и исполнение местного бюджета за 2023-2024 и истекший период 2025 года. Также в фокус внимания ревизоров попадут вопросы соблюдения порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом.

"Специалистам Контрольно-счетной палаты предстоит проверить расходование более 148 миллионов рублей, потраченных Муниципальным советом и Местной администрацией в проверяемый период", — рассказали в КСП.

В начале сентября КСП занялась проверкой МО "Балканский" и МО "Горелово". Как сообщалось ранее, по графику работа в обоих муниципалитетах должна завершиться в пятницу, 10 октября.

В середине сентября КСП отчиталась о результатах проверок в трех муниципальных образованиях города. В частности, нарушения выявили в финансовой деятельности МО "Смольнинское". В МО "Оккервиль" отменили компенсации за использование личного транспорта руководством муниципалитета, введенные в предыдущем созыве депутатов. Руководству МО "Красненькая речка" КСП рекомендовала упразднить МКУ "Муниципальный центр социально-правовой помощи и защиты населения", посчитав затраты на него неэффективными. Этот вопрос муниципалы собираются рассмотреть в декабре.

Андрей Казарлыга / Фото: Контрольно-счетная палата Петербурга