КСП рекомендовала "Красненькой речке" упразднить МКУ за неэффективность

По итогам проверки МО "Красненькая речка" Контрольно-счетная палата предложила расформировать МКУ "Муниципальный центр социально-правовой помощи и защиты населения", сообщила пресс-служба органа 16 сентября. Претензии к работе учреждения возникли из-за неэффективных затрат на его содержание.

"Предложено рассмотреть вопрос о ликвидации Муниципального учреждения, так как расходование средств местного бюджета на его содержание и обеспечение деятельности в проверяемый период осуществлялось без соблюдения принципа эффективности", — рассказали в КСП.

В штате МКУ числятся шесть сотрудников. За пять месяцев 2025 года они осмотрели 28 детских и спортивных площадок и отремонтировали 16 элементов малых архитектурных форм и оборудования. Работы нельзя было признать масштабными: в частности, сотрудники заменили ручку тренажера и поменяли болт.

Глава местной администрации Михаил Семенов сообщил ЗАКС.Ру, что вопрос расформирования МКУ планируют рассмотреть в декабре.

В ходе проверки были исследованы расходы на общую сумму 257,1 млн рублей, сделанные с начала 2023 по май 2025 года. КСП обнаружила нарушения в сфере закупок, не исправленные со времен предыдущей проверки в 2023 году. Также муниципалы не устранили нарушения, связанные с предоставлением в безвозмездное пользование государственного имущества.

В то же время в КСП отметили позитивные изменения в вопросах составления бюджетной сметы и порядка оплаты труда служащих. Факты нецелевого использования бюджета обнаружить в этот раз не удалось.

Результаты проверки КСП направила в прокуратуру Петербурга.

Также Палата отчиталась об итогах проверок в МО "Смольнинское" и в МО "Оккервиль". В первом случае на должностных лиц составили протоколы из-за нарушений в бюджетной сфере. Руководство "Оккервиля" отменило предоставление компенсаций руководству за использование личного транспорта. Как сообщили ЗАКС.Ру в местной администрации, положение появилось до нынешнего созыва и нынешние главы муниципалитета выплат не получали.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру