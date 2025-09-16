Руководителям МО "Смольнинское" грозят штрафы после проверки КСП

Контрольно-счетная палата составила протоколы об административных правонарушениях по результатам проверки в МО "Смольнинское", прошедшей в муниципалитете этим летом. В фокус внимания ведомства попали траты на общую сумму 491 млн рублей, сделанные в период с 2023 года по май 2025 года.

Должностным лицам грозят штрафы за нарушение порядка формирования сведений в бюджетной сфере (ст. 15.15.7 КоАП РФ), за нарушение сроков распределения бюджетных ассигнований (ст. 15.15.11 КоАП РФ) и за нарушение порядка формирования муниципального задания (ст. 15.15.15 КоАП РФ). Размер взыскания по каждой из статей составляет от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Проверке подверглись местная администрация, муниципальный совет и МКУ "Досуговый центр "Зеленый слон"". Ревизоры отметили несбалансированность бюджета на 2026 и 2027 годы и указали, что планируемый дефицит превышает остатки средств на счетах МО. Расходы на зарплату служащим и содержание органов местного самоуправления в 2025 году были утверждены с превышением норматива на 37,8 %. В КСП посчитали, что это произошло из-за "необоснованного завышения" штата в местной администрации и муниципальном совете.

"При этом наличие в течение долгого периода времени вакантных должностей свидетельствует о непринятии мер по оптимизации расходов местного бюджета", — высказались в КСП.

Нарушения заметили и в расходовании средств, отпускаемых на содержание "Зеленого слона". Так, МКУ оплачивало аренду гаража, хотя автомобилем не располагало. Кроме того, были замечены нарушения в сфере закупок, связанные с выбором способа определения поставщика и с обоснованием начальной цены контракта. Учреждение неоднократно оплачивало фактически не оказанные услуги по организации и проведению мероприятий, заметили в КСП.

Ревизоры изучали финансовую документацию, касающуюся как нынешнего, так и предыдущего созыва депутатов. При этом в предыдущем созыве противоречия вылились в то, что муниципалы не могли принять бюджет и жили в рамках установленных лимитов. Принять бюджет в "Смольнинском" смогли только после смены состава муниципального совета, произошедшей после выборов в 2024 году.

О начале проверки в "Смольнинском" КСП сообщила в июне. В начале сентября специалисты палаты пришли с ревизией в МО "Балканский", а также начали работу в МО "Горелово". По плану проверки в муниципалитетах продлятся до 10 октября.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру