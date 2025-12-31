"ДП": Смольный выкупил здание в Невской ратуше" за 22 млрд рублей

Смольный выделил 22 млрд рублей на приобретение двух корпусов в деловом квартале "Невская ратуша", сообщил 31 декабря "Деловой Петербург". За эти деньги городское правительство получит комплекс с подземной парковкой, чья общая площадь превысит 67 тысяч квадратных метров.

Как отмечается, средства поступят из бюджета на 2025 год. Стоимость комплекса оказалась выше той, на которую рассчитывали первоначально. Как уточнил "ДП" со ссылкой на знакомых с переговорами брокеров, поначалу на переговорах обсуждалась сумма в диапазоне 9-14 млрд рублей.

В 2018 году Смольный выкупил первый корпус "Невской ратуши". Сумма строительства составила 14 млрд рублей, однако вместе с процентами по рассрочке превысила 20 млрд рублей.

Ранее стало известно о планах городского правительства переместить ряд комитетов в "Невскую ратушу" к апрелю 2026 года. График переезда должны были представить губернатору Александру Беглову до начала уходящего декабря.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру