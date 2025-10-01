Смольный готовится к переезду в "Невскую ратушу"

Исполнительные органы власти Петербурга готовятся к переезду в деловой центр "Невская ратуша", следует из проекта распоряжения правительства города. Документ был опубликован на сайте Смольного 1 октября в разделе антикоррупционной экспертизы.

Согласно проекту распоряжения, правительство составляет перечень комитетов, которые перебазируются в здание "Невской ратуши" по адресу дом 9 строение 1 по Дегтярному переулку. График переезда должен быть представлен на утверждение губернатору Петербурга Александру Беглову до начала декабря.

Кроме того, администрации губернатора предстоит оснастить объект мебелью в срок до 1 апреля 2026 года. Контролировать исполнение распоряжения должен будет вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко.

Напомним, в начале мая в СМИ появилась информация, что в "Невскую ратушу" намерен переехать сам глава города. Это решение связывали с ремонтом кабинета губернатора в историческом здании Смольного института.

Смольный выкупил административный корпус в "Невской ратуше" у застройщика на старте строительства квартала в 2009 году. Тогда сообщалось, что стоимость сделки могла составить порядка 14,4 млрд рублей. Ряд комитетов переехали в "Невскую ратушу" ещё в 2017 году. Так, сейчас там размещаются комитеты по инвестициям, государственному заказу, социальной политике, энергетике и другие ведомства.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру