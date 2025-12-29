В Смольном подтвердили подорожание проезда с начала года

Стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга вырастет с 1 января 2026 года, сообщили 29 декабря в Смольном. За поездку по "Подорожнику" и "Единой карте петербуржца" с этого дня будут списывать по 65 рублей вместо нынешних 60 рублей. Одновременно в черте города будет введен единый тариф на проезд в электричках, его величина также составит 65 рублей.

Разовая поездка в наземном транспорте обойдется пассажиру в 88 рублей, в метро — 95 рублей. Сейчас ее стоимость составляет 80 и 86 рублей соответственно.

Месячный единый именной льготный билет подорожает на 5,3% и будет стоить 839 рублей. Как отметили в Смольном, эта сумма ежемесячно компенсируется из городского бюджета.

"Второй популярный вид оплаты — карта "Подорожник", ею пользуются порядка 40% пассажиров. Стоимость проезда по "Подорожнику" и посредством ЕКП на базе платежной системы "Мир" в наземном транспорте и метро составит 65 руб. (8,3%)", — говорится в сообщении.

Информация о планах повысить тарифы появилась на прошлой неделе. Также стало известно о намерении властей города ввести единую стоимость проезда в пригородных поездах с начала 2026 года. Как объясняли ранее, подобная мера нужна для создания в Петербурге единого рельсового каркаса с возможностью реализации проекта "наземного метро" в виде городских электричек.

Отметим, что стоимость проезда в 2025 году повышалась дважды. Сперва это произошло в начале января, а затем тарифы скорректировали еще и в августе.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру