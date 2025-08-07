В Петербурге подняли стоимость проезда

С 8 августа в Петербурге начнут действовать новые тарифы и стоимость проездных билетов в общественном транспорте, сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту 7 августа. Стоимость проезда в электричке останется той же.

"Решение принято в связи с необходимостью поддержания стабильной работы транспортной системы города и обеспечения должного уровня обслуживания пассажиров. Пересмотр тарифов в том числе позволит компенсировать растущие эксплуатационные расходы", - прокомментировали повышение тарифов в комтрансе.

Фото: Telegram-канал комитета по транспорту

Так, с 8 августа при оплате проезда по карте его стоимость составит 80 рублей в наземном транспорте и 86 рублей в метро (раньше – 75 и 81 рубль соответственно). При оплате Единой картой петербуржца проезд в наземном транспорте обойдется в 59 рублей (при оплате приложением ЕКП – в 54 рубля), а в метро – в 60 рублей.

Кроме того, теперь по карте "Подорожник" действует единый тариф на наземном и подземном транспорте. Стоимость проезда составит 60 рублей. Сейчас она равняется 56 и 51 рублю соответственно.

Фото: Telegram-канал комитета по транспорту

Также вырастит стоимость проездных билетов на месяц. Теперь месячный единый билет будет стоить 4489 рублей вместо 4215 рублей, студенческий проездной – 1599 рублей вместо 1501 рубля, а ученический проездной – 797 рублей вместо 748 рублей. Стоимость льготного билеты не изменилась, он так же обойдется в 797 рублей.

Напомним, о планах увеличить стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга СМИ сообщили в конце июля. Позднее на сайте Смольного появилось распоряжение комитета по тарифам, согласно которому перевозчики смогут изменить стоимость проезда не только в начале года, но и досрочно, если уровень инфляции превышает прогнозируемый на 3% и более.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру