Перевозчикам смогут разрешить повышать стоимость проезда чаще раза в год

В Петербурге разрешили перевозчикам просить о повышении тарифов на проезд чаще раза в год, если уровень инфляции выше ожидаемого. Соответствующие распоряжения городского комитета по тарифам было опубликовано на сайте Смольного 28 июля, обратил внимание "Деловой Петербург".

Ведомство разработало два распоряжения, вносящие изменения в распоряжения 2023 года, регулирующие порядок установления тарифов на перевозки пассажиров и багажа или ручной клади автотранспортом, наземным электротранспортом и внеуличным транспортом.

Согласно новым документам, тарифы вводятся с начала очередного года на срок не менее одного календарного года. Однако в случаях, когда показатели индекса потребительских цен (инфляции) отклоняются от прогнозируемых на более чем 3%, уполномоченных орган может разрешить изменять его досрочно. Для этого перевозчик должен будет подать соответствующее заявление.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Смольном рассматривают возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте до конца лета. Согласно источнику "Фонтанки.ру", цену проезда якобы могут увеличить до 80 рублей на наземном транспорте и до 86 рублей на метро.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру