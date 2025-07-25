СМИ: стоимость проезда в Петербурге могут поднять уже в августе

В Смольном рассматривают возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте уже в ближайшее время, сообщила 25 июля "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники. По данным издания, в правительстве города хотят уравнять стоимость проезда по "Подорожнику" на наземном транспорте и метро.

Как сообщили собеседники "Фонтанки.ру", постановление еще не подписано, однако в Смольном якобы рассматривают повышение на 6,5%. По их словам, увеличение стоимости может произойти уже в августе. В правительстве якобы говорят о 8 августа, однако конкретную дату источники издания называть остерегаются.

По информации "Фонтанки.ру", если постановление все-таки будет издано, то стоимость одноразовой поездки может вырасти на 5 рублей. Сейчас проезд на наземном транспорте стоит 75 рублей, на метро — 81 рубль. В Смольном же якобы рассматривают увеличение до 80 и 86 рублей соответственно.

Кроме того, в городском правительстве будто бы обсуждают возможность установления одинаковой стоимости проезда на наземном транспорте и метро при оплате "Подорожником". Речь может идти о 60 рублей за проезд — сейчас поездка на наземном транспорте обойдется в 51 рубль, а в подземке — в 56 рублей.

Напомним, последний раз стоимость проезда в общественном транспорте повышали 1 января 2025 года. Увеличение затронуло как наземный и подземный транспорт, так и пригородные электрички.

Обновление 15:10. Источник Telegram-канала "Ротонда" в Заксобрании Петербурга рассказал, что это предложении не выносилось на обсуждение с экспертами и депутатами ни публично, ни кулуарно. По его словам, поднимался вопрос только о повышении стоимости платной парковки.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру