Со следующего года в Петербурге подорожает проезд в общественном транспорте

Стоимость поездок на общественном транспорте в Петербурге увеличится с 1 января 2025 года, следует из распоряжений городского комитета по тарифам. Изменения коснутся проезда как в метро и наземном транспорте, так и в пригородных электричках.

Так, стоимость одного жетона в метрополитене увеличится с 70 до 81 рубля, поездка по "Подорожнику" обойдется в 56 рублей против нынешних 49 рублей, проезд по "Единой карте петербуржца" подорожает с 47 до тех же 56 рублей. В наземном транспорте стоимость разовой поездки составит 75 рублей, по "Подорожнику" — 51 рубль и столько же — по "Единой карте петербуржца". В случае с тарифом "60 минут" пассажир заплатит 51 рубль за первый проезд, 12 рублей за второй, а третья пересадка обойдется ему бесплатно.

Стоимость месячного единого билета увеличится с 3 665 рублей до 4 215 рублей. За месячный проездной на метро пассажирам предстоит платить по 3 105 рублей вместо нынешних 2 700 рублей. Месячный именной единый льготный билет подорожает до 797 рублей, месячный единый проездной для студентов — до 1 501 рубля.

За поездку в пригородной электричке также придется платить больше. Тариф за первые 20 километров составит 48,6 рубля в обычном поезде и 58 рублей в "Ласточке". За каждый последующий километр цена будет прибавлять по 2,43 рубля и 2,9 рубля соответственно.

О возможности подорожания проезда в общественном транспорте стало известно неделю назад. Как сообщалось, тарифный блок Смольного рассматривал в тот момент различные варианты повышения расценок в диапазоне от 8,5 % до 15 %.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру