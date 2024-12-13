ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:54

В Петербурге обсуждают повышение цен на проезд в 2025 году

фото ЗакС политика В Петербурге обсуждают повышение цен на проезд в 2025 году

Тарифный блок администрации Петербурга рассматривает возможные варианты индексации стоимости проезда в 2025 году, заморозка цен практически исключена, об этом 13 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Издание пишет, что диапазон возможного повышения тарифов составляет от 8,5% до 15%. Окончательное решение пока не принято, а постановление находится на стадии согласования. Сценарий сохранения цен на уровне 2024 года в текущих обсуждениях не фигурирует. 

В 2024 году администрация планировала проиндексировать тарифы на уровне инфляции, но в итоге оставила их неизменными. Это позволило пассажирам сэкономить около 2 млрд рублей, которые были компенсированы перевозчикам за счет городского бюджета.

Напомним, что в начале ноября появилась информация о том, что в 2025 году также может вырасти максимальная стоимость проезда по платным дорогам регионального значения в Петербурге. 

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 декабря
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама