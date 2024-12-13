В Петербурге обсуждают повышение цен на проезд в 2025 году

Тарифный блок администрации Петербурга рассматривает возможные варианты индексации стоимости проезда в 2025 году, заморозка цен практически исключена, об этом 13 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Издание пишет, что диапазон возможного повышения тарифов составляет от 8,5% до 15%. Окончательное решение пока не принято, а постановление находится на стадии согласования. Сценарий сохранения цен на уровне 2024 года в текущих обсуждениях не фигурирует.

В 2024 году администрация планировала проиндексировать тарифы на уровне инфляции, но в итоге оставила их неизменными. Это позволило пассажирам сэкономить около 2 млрд рублей, которые были компенсированы перевозчикам за счет городского бюджета.

Напомним, что в начале ноября появилась информация о том, что в 2025 году также может вырасти максимальная стоимость проезда по платным дорогам регионального значения в Петербурге.

Фото: ЗАКС.Ру