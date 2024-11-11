В Петербурге могут увеличить предельную цену проезда по платным дорогам

Максимальная стоимость проезда по платным дорогам регионального значения в Петербурге может вырасти в 2025 году, следует из проекта постановления правительства города. Документ опубликован 11 ноября на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Согласно документу, для двухосных машин с высотой над передней осью не более 1,3 метра максимальная плата должна будет составлять 21 рубль за каждый километр. Для двухосных транспортных средств с большей высотой передней оси плата составит не более 38 рублей за километр. Для трехосного транспорта наибольшее значение заложено на уровне 59 рублей за километр, для четырехосного и более — 96 рублей за километр.

Сейчас максимальная плата за проезд в Петербурге установлена на уровне 20, 36, 56 и 92 рубля за километр соответственно. К числу платных региональных дорог в городе относится Западный скоростной диаметр. Ранее стало известно о том, что в поправке губернатора Александра Беглова ко второму чтению проекта бюджета на 2025-2027 годы заложено уменьшение инвестиций в АО "ЗСД" на сумму 965 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру