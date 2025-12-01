Петербуржцы столкнулись с перебоями в работе мобильной связи

Жители Петербурга 1 декабря пожаловались на массовые сбои в работе мобильного интернета, следует из данных сервиса Downdetector. К утру от горожан поступило порядка 1700 жалоб. Как заметил корреспондент ЗАКС.Ру, доступны были только государственные интернет-ресурсы. Утром в Ленобласти объявляли о возможном ограничении скорости мобильного интернета из-за угрозы БПЛА.

Ранее власти создали "белый список" сайтов, которые остаются доступными при ограничении мобильного интернета. К ним в числе прочих относятся государственные порталы, сервисы "Яндекса", социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", мессенджер MAX, сайты банков, карты 2GIS, видеохостинг RuTube, "Кинопоиск", а также приложения гипермаркетов. В Минцифры считают, что такая мера должна снизить неудобства для граждан во время ограничений в работе мобильной связи.

В последний раз сбои в работе мобильного интернета наблюдались в Петербурге 11 ноября. Как сообщили чиновники, причиной перебоев стало "обеспечение безопасности". При этом государственные интернет-ресурсы продолжали работать без ограничений.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру