Проблемы с мобильным интернетом в Петербурге связали с обеспечением безопасности

Петербуржцы столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета, о чем сообщает сервис Downdetector. Больше всего проблем зафиксировано в Василеостровском районе, а также в Шушарах, Купчино и у станции метро "Звездная". С проблемами в работе мобильного интернета также столкнулись корреспонденты ЗАКС.Ру.

Начиная с 13:00 поступила почти тысяча жалоб на сбои в работе мобильного интернета, а за прошедшие сутки — более 2,4 тысячи. Пик обращений наблюдался примерно в 13:30, когда недовольство выражали клиенты всех операторов мобильной связи. Наиболее часто пользователи характеризуют проблему как "общий сбой".

По информации городских СМИ, в комитете по информатизации и связи сообщили, что в работе мобильного интернета наблюдается ухудшение качества, связанное с принятыми мерами безопасности. При этом государственные интернет-ресурсы функционируют без ограничений, передают журналисты.

Неделей ранее в Смольном обновили карту бесплатных точек доступа Wi-Fi. Власти уточнили, что на сегодняшний день в городе насчитывается свыше тысячи таких мест. Общественный Wi-Fi работает в парках, на остановках общественного транспорта и станциях метро, в библиотеках, МФЦ и на территориях городских пространств. Узнать, где можно подключиться к общественному беспроводному интернету, можно на интерактивной карте.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру