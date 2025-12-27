"Фонтанка": Единый тариф на электрички введут в Петербурге в январе

Единый тариф на проезд в электричках на территории Петербурга введут в январе 2026 года, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на комитет по транспорту. Как ожидается, стоимость поездки в черте города составит 65 рублей.

В комитете изданию уточнили, что планируется изменить существующий механизм, при котором предельные тарифы для пригородных поездов устанавливали в соответствии с территориальными зонами.

В ноябре Законодательное собрание приняло в третьем чтении закон о субсидировании перевозки пассажиров в электричках в черте Петербурга за счет городского бюджета. Предполагается, что введение единого тарифа позволит включить железнодорожный транспорт в единую сеть с наземным транспортом и метро. Как сообщалось, городские власти рассматривали два варианта стоимости проезда — 60 и 69 рублей. Во втором случае перевозчик не нуждался бы в субсидиях от Петербурга.

В октябре губернатор Александр Беглов заявил при представлении проекта бюджета на 2026-2028 годы о возможности установления в Ленобласти фиксированного тарифа на проезд в электричках. В соседнем регионе к идее отнеслись без энтузиазма.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру