В Петербурге откроют участок для выборов президента Гвинеи

В Петербурге откроется экстерриториальный избирательный участок для выборов президента Гвинеи, рассказали 27 декабря в Городской избирательной комиссии. Граждане африканской республики смогут проголосовать в воскресенье, 28 декабря.

Избирательный участок откроется на Киевской улице, дом 5, корпус 3. Выбирать главу государства гражданам Гвинеи предстоит из девяти кандидатов.

Как ранее сообщал Центризбирком, помимо Петербурга избирательные участки на выборах президента Гвинеи откроются в Москве, Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске и Ростове-на-Дону. Ожидается, что на избирательных участках будут присутствовать аккредитованные российские наблюдатели. Всего на территории России насчитывается свыше тысячи избирателей из Гвинеи.

В сентябре в Петербурге состоялось голосование на конституционном референдуме Гвинеи.

Андрей Казарлыга / Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия