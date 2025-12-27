Глава МО "Семеновский" Стрелков на лошади поздравил жителей с Новым годом

Нестандартный подход к поздравлению жителей с Новым годом продемонстрировал глава МО "Семеновский" Илья Стрелков, который записал обращение, сидя на лошади. На то, что по восточному календарю 2026 год будет годом Красной огненной лошади, прозрачно намекали красные элементы облачения животного.

— Я хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом, пожелать всего самого наилучшего, счастья, здоровья, всё у нас будет хорошо. Спасибо вам за то, что вы с нами, — произнес Стрелков, позируя на фоне Театра юного зрителя.

Глава "Семеновского" также пошутил, заявив, что в следующем году муниципалы собрались объезжать территорию округа "исключительно на экологическом виде транспорта". При этом он дернул поводья и погладил четвероногое по шее.

Ранее глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко сфотографировался на фоне множества плюшевых игрушечных лошадей, которые входят в состав новогодних подарков для живущих в округе детей. Муниципал каждый декабрь выкладывает снимки с мягкими игрушками, символизирующими предстоящий год.

Андрей Казарлыга / Фото: Муниципальный совет Семеновский (скриншот видео)