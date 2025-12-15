Тихоненко показал новогодние подарки для жителей Владимирского округа

Глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко продемонстрировал подписчикам мягкие игрушки, которые вместе со сладкими подарками будут раздавать детям перед Новым годом. Пост с фотографией появился в его telegram-канале 15 декабря.

"Это новогодние подарки для юных жителей округа от муниципалитета! На этот раз — это сладкий подарок с мягкой игрушкой, символом наступающего года Лошади", — написал Тихоненко.

На приложенном к посту фотоснимке можно увидеть главу муниципалитета с мягкой игрушкой в руках. Фоном для него служат такие же игрушки, аккуратно разложенные вдоль стен в несколько рядов.

Выдача подарков стартует в четверг, 18 декабря, в здании местной администрации округа. Получить их смогут граждане, заранее оставившие заявки и внесенные в основной или резервный список на выдачу. На месте у них попросят паспорт с пропиской на территории округа и свидетельство о рождении ребенка.

Отметим, что Тихоненко не впервые предупреждает о начале раздачи новогодних подарков с помощью фотографии. В декабре 2022 года он фотографировался с мягким зайцем на руках, в 2023 году был запечатлен в окружении фиолетовых драконов. В прошлом году подписчики могли увидеть снимок главы МО, стоящего с двумя желтыми змеями.

Ранее стало известно, что подарит детям губернатор Александр Беглов в рамках ежегодной акции "Дерево желаний". Глава города снял три открытки с новогодней елки в Смольном и пообещал исполнить желания, написанные в них. Речь шла о творческом наборе, тренажере для бокса и игрушечном танке.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Дениса Тихоненко