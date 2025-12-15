Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 15 декабря 2025, 17:04

Тихоненко показал новогодние подарки для жителей Владимирского округа

фото ЗакС политика Тихоненко показал новогодние подарки для жителей Владимирского округа

Глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко продемонстрировал подписчикам мягкие игрушки, которые вместе со сладкими подарками будут раздавать детям перед Новым годом. Пост с фотографией появился в его telegram-канале 15 декабря.

"Это новогодние подарки для юных жителей округа от муниципалитета! На этот раз — это сладкий подарок с мягкой игрушкой, символом наступающего года Лошади", — написал Тихоненко.

На приложенном к посту фотоснимке можно увидеть главу муниципалитета с мягкой игрушкой в руках. Фоном для него служат такие же игрушки, аккуратно разложенные вдоль стен в несколько рядов.

Выдача подарков стартует в четверг, 18 декабря, в здании местной администрации округа. Получить их смогут граждане, заранее оставившие заявки и внесенные в основной или резервный список на выдачу. На месте у них попросят паспорт с пропиской на территории округа и свидетельство о рождении ребенка.

Отметим, что Тихоненко не впервые предупреждает о начале раздачи новогодних подарков с помощью фотографии. В декабре 2022 года он фотографировался с мягким зайцем на руках, в 2023 году был запечатлен в окружении фиолетовых драконов. В прошлом году подписчики могли увидеть снимок главы МО, стоящего с двумя желтыми змеями.

Ранее стало известно, что подарит детям губернатор Александр Беглов в рамках ежегодной акции "Дерево желаний". Глава города снял три открытки с новогодней елки в Смольном и пообещал исполнить желания, написанные в них. Речь шла о творческом наборе, тренажере для бокса и игрушечном танке.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Дениса Тихоненко


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Владимирский округ
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Тихоненко Денис Викторович
Упоминаемые персоны
Тихоненко Денис Викторович 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама