Творческий набор, тренажер и игрушечный танк: что принесет Беглов детям под елку

Губернатор Петербурга Александр Беглов 8 декабря принял участие в ежегодной акции "Дерево желаний". С елки, установленной в коридорах Смольного, глава Северной столицы снял три открытки с пожеланиями от детей с особенностями здоровья и оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Так, Арина из Центрального района попросила "творческий набор". Ярослав из Фрунзенского района – тренажер для бокса. Денис из Красногвардейского района хочет на Новый год игрушечный танк. Беглов пообещал исполнить желания детей.

"Желания ребят обязательно будут исполнены. Мы проводим акцию "Дерево желаний" уже одиннадцатый год. Это добрая традиция, которая объединяет наш город и страну. Предновогодние мечты ребят исполняются не только в Петербурге, но и в других городах. Каждый ребёнок ждёт чуда, особенно в непростое для себя время. И такие акции – способ сделать чудо реальностью, претворить мечту в жизнь. Любой человек может снять с ёлки открытку, купить подарок и отдать его волонтерам", – цирует слова Беглова пресс-служба Смольного.

Годом ранее Беглов исполнял желания детей, которые просили у Деда Мороза колонку, мягкую игрушку и шахматы для слепых.

По данным городской администрации, за десять лет в рамках акции подарки получили более 8 тысяч детей. Всего за последние годы участие в предновогодней акции приняли 1,7 тысячи волонтеров. Исполняли желания 4,5 тысячи петербуржцев. "Дерево желаний" обычно появляется в офисах органов исполнительных органов власти: комитетов, районных администраций.

Константин Леньков / Фото: Смольный