Второй вице-губернатор Петербурга завел канал в MAX

Член правительства Петербурга, вице-губернатор Евгений Разумишкин создал личный канал в мессенджере MAX. Страница чиновника создана 28 ноября. Сейчас на нее подписаны чуть более 200 человек. За выходные Разумишкин опубликовал три поста.

Разумишкин стал вторым вице-губернатором Петербурга, который завел собственный канал в национальном мессенджере. Первым стал глава администрации губернатора Валерий Москаленко. Его профиль создан 27 ноября. За это время на него подписались более 250 человек. Профили остальных членов правительства, не считая губернатора Александра Беглова, корреспонденту ЗАКС.Ру обнаружить не удалось.

Губернатор Беглов начал вести свой канал в MAX еще в августе 2025 года. Тогда же члены правительства создали на площадке рабочий чат. Его показывал подписчикам вице-губернатор Борис Пиотровский.

Мессенджер MAX создан разработчиками из VK. Мессенджер представляют как замену иностранным приложениям. Особенно активно его начали продвигать на фоне блокировок звонков через зарубежные мессенджеры.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру