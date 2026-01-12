Разумишкин заявил о нехватке кадров для уборки города от снега

В Петербурге наблюдается нехватка кадров для полноценной зимней уборки, заявил 12 января вице-губернатор Евгений Разумишкин в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Еще одной проблемой он назвал борьбу с нарастанием сосулек на крышах.

— Все-таки дефицит кадров, он есть. Это действительно так. Мы не скрывали, и скрывать не будем. И поэтому здесь вопрос переброски и вопрос именно координации, он действительно один из самых важных был, — рассказал Разумишкин, говоря о зимней уборке в новогодние каникулы.

Вице-губернатор уточнил, что сейчас в Петербурге насчитывается 5,2 тысячи городских дворников. В то же время для уборки снега накануне задействовали более 11 тысяч человек. Подобная цифра образовалась путем привлечения к работе также сотрудников управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. При этом одновременно работали не все городские дворники, поскольку "все-таки какой-то период времени человеку нужно отдохнуть", добавил Разумишкин.

Проблемами с наледью на крышах занимались ГЖИ и ГАТИ, которые "достаточно много выписали предостережений" по итогам проверок. По словам чиновника, инспекции "сейчас будут работать с прокуратурой для того, чтобы те нерадивые собственники, которые все-таки допустили нарастание сосулек, они понесли, так скажем, заслуженное административное наказание".

Ранее ГЖИ сообщила, что в период с 28 декабря по 10 января выявила 1 042 нарушения. В свою очередь, ГАТИ проинформировала, что общая сумма выписанных в праздники штрафов за сосульки может составить 4,7 млн рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру