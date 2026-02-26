Петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский получил орден Дружбы, об этом он сообщил 26 февраля в своих социальных сетях. Награду ему вручил накануне первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

"Вчера в Сенеже получил орден Дружбы из рук Сергея Владиленовича Кириенко — первого заместителя руководителя администрации президента России", — написал Пиотровский.

Орден Дружбы был учрежден в 1994 году. Им награждают граждан за вклад в укрепление связей между нациями и народностями, укрепление мира и дружественных отношений между странами и за достижения в развитии экономического и научного потенциала России.

Президент Владимир Путин наградил Пиотровского орденом еще в январе 2025 года. Вице-губернатор удостоился награды за многолетнюю службу и трудовые успехи.

Накануне в СМИ появилась информация о присвоении первому вице-премьеру Денису Мантурову звания Героя России.

Андрей Казарлыга / Фото: Борис Пиотровский