До "Проспекта Просвещения" запустили новый автобус

В Выборгском районе Петербурга 21 февраля начал работу новый автобусный маршрут №2МБ, который соединит улицу Жени Егоровой и Михайловскую дорогу со станцией метро "Проспект Просвещения", сообщили вице-губернатор Кирилл Поляков и депутат Законодательного собрания Андрей Ходосок в соцсетях. В мероприятии также приняли участие зампред комитета по транспорту Денис Усанов и глава администрации Выборгского района Виктор Полунин.

Презентация нового маршрута состоялась в ходе выездного совещания на остановочном пункте "Михайловская дорога". Поляков уточнил, что вопрос транспортной доступности поднимался во время его прямой линии в начале года. Наибольшее число обращений, по его словам, поступило от жителей ЖК Parkolovo с просьбой организовать удобный маршрут до станции "Проспект Просвещения".

Автобусы будут курсировать по улицам Прокофьева и Симонова, далее по проспекту Просвещения, затронут Выборгское шоссе и дорогу в Каменку, что позволит обеспечить прямую связь с метро без пересадок. Интервал движения составит 18-20 минут, время в пути - около 20 минут.

Екатерина Гусева / Фото: Кирилл Поляков