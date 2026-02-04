Разумишкин: Смольный обсуждает создание УК для старого фонда

Власти Петербурга рассматривают возможность создания специальной управляющей компании для обслуживания зданий из старого фонда, заявил вице-губернатор Евгений Разумишкин в интервью "Деловому Петербургу". По его словам, сейчас обсуждается вопрос целесообразности и реалистичности появления подобной УК.

"Нужна ли нам специализированная государственная компания? Мы сейчас этот вопрос обсуждаем и смотрим, насколько это реалистично и насколько целесообразно", — рассказал Разумишкин.

Вице-губернатор отметил, что Смольный рассматривает все возможные варианты с учетом стоящих задач. В Петербурге много объектов культурного наследия, при этом содержание многоквартирных домов с подобным статусом требует больших затрат по сравнению с содержанием обычных МКД. В то же время жильцы домов-памятников "зачастую не готовы или не в состоянии" вынести повышение тарифов, заявил чиновник.

Также Разумишкин сообщил о подготовке предложений по продолжению программы ремонта зданий в исторической части города. Сейчас она реализуется на Невском проспекте. В целом, по словам чиновника, работы там должны будут завершиться в следующем году. Говорить о том, какая улица станет следующей, вице-губернатор пока затруднился. "Это, конечно, центральная часть города. И в основном это тоже направлено на объекты культурного наследия", — отметил он.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру