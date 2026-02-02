Омельницкого наградили за помощь участникам СВО

В Смольном наградили петербургских чиновников по поручению руководства министерства обороны и главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Вице-губернатор Петербурга Владимир Омельницкий удостоился медали "За укрепление боевого содружества" и "За помощь в бою", сообщили в пресс-службе городской администрации 2 февраля.

"В Петербурге создана одна из лучших в стране систем оказания социальной и медицинской помощи — наши клиники принимают на лечение бойцов со всей страны. Мы выстроили расширенную сеть реабилитации ветеранов. Наши медики также лечат раненых в госпиталях Донецкой и Луганской народных республик. Эти награды — знак признательности всему городу", – цитирует слова Беглова пресс-служба Смольного.

Напомним, Омельницкий в городской администрации курирует вопросы здравоохранения. Он удостоился награды за вклад в организацию работы по сохранению жизни и здоровья военнослужащих.

Его коллега Борис Пиотровский был отмечен знаком отличия "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой" III степени.Также отметили работу председателя комитета по культуре Федора Болтина, который получил благодарность ДНР.





Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что президент Владимир Путин наградил Пиотровского орденом Дружбы.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный