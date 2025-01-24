Путин наградил Бориса Пиотровского орденом Дружбы

Президент Владимир Путин наградил вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского орденом Дружбы. Документ о награждении размещен на сайте официального опубликования 24 января. Пиотровский удостоился награды за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю службу. Отметим, никаких материальных привилегий награда не дает. Ранее Пиотровский получал от президента почетную грамоту.

Этим же указом Путин присвоил звание заслуженного журналиста Российской Федерации главному редактору "Санкт-Петербургских ведомостей" Дмитрию Шериху.

Напомним, накануне Борис Пиотровский стал участником прямой линии правительства. О том, как прошел эфир, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру