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Новости 24 января, 22:40

Путин наградил Бориса Пиотровского орденом Дружбы

фото ЗакС политика Путин наградил Бориса Пиотровского орденом Дружбы

Президент Владимир Путин наградил вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского орденом Дружбы. Документ о награждении размещен на сайте официального опубликования 24 января. Пиотровский удостоился награды за достигнутые трудовые успехи и  многолетнюю службу. Отметим, никаких материальных привилегий награда не дает. Ранее Пиотровский получал от президента почетную грамоту. 

Этим же указом Путин присвоил звание заслуженного журналиста Российской Федерации главному редактору "Санкт-Петербургских ведомостей" Дмитрию Шериху. 

Напомним, накануне Борис Пиотровский стал участником прямой линии правительства. О том, как прошел эфир, читайте в материале ЗАКС.Ру. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Пиотровский Борис Михайлович 




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