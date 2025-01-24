Пиотровский об искусстве, градозащитниках и открытости Смольного

Кадр из трансляции СмольногоПервую "прямую линию" с членами правительства Петербурга в 2025 году доверили вести вице-губернатору Борису Пиотровскому, который курирует в городе вопросы культуры, спорта, туризма и внутренней политики. Последняя тема за два часа трансляции была представлена в несколько ограниченном виде. О чем рассказал чиновник 23 января - в материале ЗАКС.Ру.

Даже спустя три недели после наступления Нового года, Борис Пиотровский, или как его представил ведущий Юрий Зинчук, один из самых ярких медийных представителей правительства не упустил возможности подвести итоги года прошедшего в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Рассказал, как "звучал" в городе Год семьи, как проводились семейные фестивали, как масштабно город отметил 80-летие снятия блокады Ленинграда, но главное, по его словам, это поддержка участников специальной военной операции. На секунду в студии вспомнили про прошедшие в 2024 году выборы. Голосования состоялись и состоялись очень успешно, подчеркнул Пиотровский.

- Петербуржцы, вместе со всей страной выбрали президента Российской Федерации, губернатора города…, - перечислял Пиотровский.

- Да, две выборных кампании огромных были, - перебил Зинчук.

- Побольше было выборных кампаний, - поправил Пиотровский, напомнив про муниципалов и выборы в ЗакС.

Также Пиотровский рассказал об итогах года в плане туризма и как удивлен более 11 миллионам гостей города, поскольку ожидал меньше. Поговорили и про новогодние украшения, елку на Дворцовой площади и в Кронштадте.

Часть вопросов напрямую не относилась к компетенциям Пиотровского, например, речь зашла про здание бывшего следственного изолятора "Кресты". Горожане интересовались, когда на этом месте появится общественное пространство. Сейчас объект выставлен на торги. Вице-губернатор напомнил, что у здания есть некоторые обременения из-за его исторического значения.

Еще вице-губернатор высказался о частном музее "Эрарта", который в начале недели попал в немилость лидеру партии "Справедливая Россия - За правду" Сергею Миронову". Парламентария возмутил экспонат с матрешкой Welcome to Russia. Пиотровский конкретно эту выставку не видел, однако заявил, что испытывает некоторое недоумение из-за ряда экспонатов. Бывший музейный работник (Пиотровский трудился в Эрмитаже, а также над другими выставочными проектами) заступаться за коллег-частников не стал, предложив разбираться в уместности экспонатов правоохранительным органам. Также он посоветовал ходить в городские и федеральные музеи.

- В любом случае, есть контролирующие органы, которые должны принимать определенные действия, если нарушается закон Российской Федерации, если есть какие-то призывы. К этому нужно подходить очень тонко и очень аккуратно. Очень важно сохранять ту возможность выражаться людям. <...> Возможно оно [нарушение закона] там присутствует, возможно нет. Надо смотреть. Если люди чувствуют в этом какую-то необходимость, то нужно писать в органы, которые этим занимаются, чтобы они проводили соответствующие проверки, - сказал Пиотровский.

Это единственная тема федерального уровня, которую затронул Пиотровский. Например, вице-губернатор никак не высказался во время эфира о неофициальном статусе Петербурга как культурной и спортивной столицы. В середине января депутат Государственной думы Ирина Роднина была недовольна тем, что город на Неве называют, в частности, культурной столицей.

Из "острых" вопросов неожиданно озвучили возмущенное сообщение одной из жительниц, которая была недовольна "отписками" от чиновников на различные обращения. В качестве примера темы была упомянута дорожная сеть на намыве Васильевского острова.

- Сказать о том, что мы не реагируем, было бы не совсем верно. Каждую ситуацию нужно рассматривать, конкретные кейсы. Ситуация на намыве - действительно острая проблема. Те проблемы логистические, которые там были, есть - мы стараемся решать вместе с застройщиком. <...> Мы взаимодействуем с жителями и стараемся максимально реагировать.

Переходя от темы застройки намывных территорий на Васильевском острове, вице-губернатор, в полномочия которого входит контроль за деятельностью управления внутренней политики, решил рассказать о неких политических силах, которые пытаются в сезон выборов получить репутацию с помощью остросоциальных вопросов. Внимание Пиотровского попало на экоактивистов и градозащитников.

- Бывают в нашем городе, как и в любом городе мира бывают политически ангажированные высказывания и политически ангажированные требования от города, когда м смотрим, что в период предвыборных кампаний, во время муниципальных выборов это было активно. Появляются какие-то акторы, которые берут какую-то острую тему, экологическую повестку может, еще какую-то тему. Градозащитную, которая резонирует в сердцах наших жителей. И представляясь градозащитниками, защитниками зеленых насаждений, зарабатывают себе политические очки, чтобы получить мандат депутата. Или еще что-то. За этим мы тоже внимательно следим и тоже с ними взаимодействуем. По крайней мере, когда градозащитник или защитник зеленых насаждений куда-то баллотируется - это уже вопрос, - заявил Пиотровский.

Как и с музеями, Пиотровский посоветовал обращаться в "верифицированные" организации. В частности, он назвал ВООПИиК. Напомним, в 2022 году петербургское отделение ВООПИиК сменило руководство. Длительное время структуру возглавляли известные в профильных кругах представители сообщества.Нередко их мнение по вопросам сохранения исторических зданий шло вразрез официальной позиции чиновников из Смольного, в частности, профильного комитета по охране памятников. После смены руководства ВООПИиК стал чаще выражать солидарность с городскими властями. Уже бывшие члены градозащитной организации в течение двух лет добивались признания недействительными итогов конференции, на которой они были отстранены от руководства.

Под конец эфира представитель ЦУР озвучила еще один "острый" вопрос, посвященный проблеме диалога жителей с городской властью. В частности, почему жителей напрямую не допускают к обсуждениям, а на прямых линиях озвучивают только заранее отобранные вопросы. Пиотровский заявил, что делает все для того, чтобы органы исполнительной власти были максимально открыты. Идеи для новых форматов он предложил направлять в Смольный.

Константин Леньков / Кадр из трансляции Смольного