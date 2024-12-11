Горсуд признал недействительной смену руководства петербургского ВООПИиК

Городской суд Петербурга поставил 11 декабря точку в спорах вокруг смены руководства регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, сообщило в своем telegram-канале общество "Старый Петербург". Результаты прошедших в июне 2022 года выборов руководства отделения были признаны недействительными, решение об этом вступило в законную силу.

"Суд апелляционной инстанции, повторно проверив обстоятельства дела, изучил доводы сторон и подтвердил законность решения суда первой инстанции, признавшего неправомерными решения конференции", — сообщили градозащитники.

Речь идет о выборах руководства отделения, по итогам которых пост председателя отделения получил Антон Иванов, а должности его заместителей достались Сергею Горшкалеву и Елене Резниковой. Свои места они занимали на протяжении почти 2,5 лет.

Истцами по делу выступали бывшие члены правления реготделения, а также действующий член президиума совета Михаил Мильчик. В беседе с "Фонтанкой" представитель истцов Александр Кобринский заявил о том, что прежний глава отделения Александр Марголис сможет вернуться к исполнению обязанностей после возвращения дела в суд первой инстанции. "Снова с сегодняшнего дня, кстати, функционирует уже "старое" руководство — они уже могут заседать. Их срок полномочий не истек", — объяснил он.

Последнее утверждение, однако же, касается не всех представителей прежнего руководства. Бывший зампред отделения Александр Кононов напомнил в беседе с ЗАКС.Ру, что он, а также Борис Вишневский*, Анна Капитонова и Алексей Ковалев были еще до конференции исключены из состава ВООПИиК.

— Строго говоря, результаты конференции признаны ничтожными, то есть прежнее руководство формально снова вернулось на свои места, но, собственно, наше исключение никто пока не отменял, и в этом отношении коллеги могут какие-то решения принимать, но в любом случае без нас, — отметил Кононов.

Градозащитник добавил, что по уставу организации существует двухлетний срок, в течение которого исключенные члены не могут подавать заявления о восстановлении. Этот срок к настоящему времени прошел. Тем не менее, на вопрос о планах возвращаться в организацию Кононов не ответил, сославшись на необходимость "осмыслить происходящее".

В свою очередь, Мильчик назвал вынесенное решение справедливым и обоснованным. В то же время он предпочел не отвечать на вопрос о планах ВООПИиК после возвращения смещенного руководства. Как и его коллега, он объяснил это необходимостью сперва провести общее собрание членов отделения и обсудить с ними дальнейшие действия.

— То, что решение суда по апелляционному иску получено — а я напомню, что это уже второй суд на эту тему — я считаю большим достижением, прежде всего, истцов, которые упорно, и в том числе ваш покорный слуга, боролись за справедливость. Ну а также и суда, который сумел разобраться в этом не очень простом деле. Я считаю, что это вполне справедливое, обоснованное решение, — оценил итоги заседания градозащитник.

Напомним, в начале недели Мильчик выступал модератором пресс-конференции, посвященной планам "Газпрома" по строительству делового центра на Охтинском мысе и двух новых небоскребов в Лахте. На вопрос корреспондента о том, стоит ли теперь ожидать высказываний ВООПИиК на этот счет, градозащитник не дал прямого ответа. В то же время он заявил, что это "было бы абсолютно правильно и логично".

Получить комментарий Иванова ЗАКС.Ру не удалось.

Выборы руководства отделения ВООПИиК в 2022 году проходили под присмотром полиции. Как писал ЗАКС.Ру, на конференцию пускали сугубо по спискам.

В минувшем январе Октябрьский районный суд признал недействительными итоги прошедшей конференции. В тот же день стало известно о планах избранного руководства оспорить решение в апелляционной инстанции.

*Минюст внес Бориса Вишневского в единый реестр иноагентов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру