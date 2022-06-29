Выборы в ВООПИиК: "Нас ждут суды" или "Кворум был, все хорошо"?

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Вечером 29 июня на Литейном проспекте, 37-39 дежурило несколько экипажей полиции, как это бывало в центре города в дни акций протеста. Однако в этот день митингов не планировалось. Здесь проходила конференция петербургского отделения ВООПИиК, на которой выбирали новое руководство. Накануне известных градозащитников исключили из организации, а предшествующие собрания местных ячеек прошли со скандалами.

Центральный совет Всероссийское общество охраны памятников, истории и культуры (ВООПИиК) в середине мая заявил о приостановке работы местного отделения якобы из-за "скандальной репутации" регионального отделения. Проблемы начались в феврале, когда местный президиум лишил полномочий штатного зампреда ВООПИиК Антона Иванова, который также числится заместителем председателя центрального отделения. Его место занял Александр Кононов.

Собрание, на котором хотели избрать новых руководителей, запланировали на 29 июня. Перед этим всю неделю в офисе ВООПИиК на Литейном проспекте проходили собрания местных отделений. Они запомнились внезапным увеличением участников (в некоторых районных ячейках аж в два раза - до 70 человек), а также недопуском членов президиума.

Градозащитники уверены, что за происходящим стоит руководство федерального ВООПИиК. По мнению петербургских активистов, новым председателем хотят сделать Антона Иванова, который активно сотрудничает с правительством города. Такое партнерство может негативно сказаться на культурном наследии города, считают они.

- Кто может быть в этом заинтересован, кто за этим стоит. Ну представьте, кто нагнал директоров, там [Игорь] Пасечник например был. Директор "Спецреставрации". Кто заставил их всех записаться в члены ВООПИиК, заплатить эти 500 рублей за карточку? И они все прибежали сюда на заседание и исполняли неблаговидную роль. Кто это мог сделать? Прикиньте сами. Без участия определенных органов власти это вряд ли было бы возможно, - заявил градозащитник и экс-депутат ЗакСа Алексей Ковалев на пресс-конференции за день до собрания.

В тот же день Центральный совет принял решение об исключении Ковалева и трех других известных градозащитников: Александра Кононова, Анну Капитонову (возглавляла Адмиралтейское отделение ВООПИиК) и депутата Заксобрания Бориса Вишневского. Формальной причиной для этого указали некую деятельность, дискредитирующую организацию и наносящую ей ущерб.

Исключение не помешало Капитоновой и Кононову в день конференции прийти к зданию ВООПИиК. На улице вместе с ними собрались также около дюжины человек: руководители районных отделений и избранные делегаты. Они не стали посещать мероприятие, бойкотируя попытки Центрального совета навязать "своих" людей на руководящие посты.

Как рассказали ЗАКС.Ру участники байкота, согласно уставу организации, для правомочной конференции необходимо присутствие представителей четырёх из семи местных отделений. На улице в этот момент находились делегаты из пяти ячеек. Внутри, по словам Кононова, оставшихся двух: Московсковской, которая считается подконтрольной зампреду Антону Иванову, и Адмиралтейской. Проверить информацию о составе участников корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось, потому что его не пустили на мероприятие.

Попасть на конференцию 29 июня могли лишь избранные члены организации, чьи имена были в неком списке. Кто составлял перечень - неизвестно. По словам собеседников ЗАКС.Ру, там было более 60 фамилий.





Изгнанные накануне члены президиума полагают, что высокая численность нужна для выбора новых делегатов прямо в день конференции. Такую версию высказала Анна Капитонова.

- Какие варианты махинаций там возможны? На входе лежит список из 67 человек. Если делегатов всего 17, то что там делают остальные 50? Ну, можно провести собрание какого-нибудь отделения. Как Адмиралтейское. Им же мое отсутствие не мешало провести собрание, - предположила она.

Для конференции такая численность не обычна. Каждое из семи отделений направило двух-трех делегатов (кроме подконтрольного Иванову, где выбрали 12 человек).

Что происходило на конференции - тоже неизвестно, несмотря на обещания председателя ВООПИиК Артема Демидова. Он рассказывал ЗАКС.Ру, что организация сделает все возможное, чтобы процедура избрания нового руководства прошла гласно и прозрачно. Привычный вход со двора был заперт, а у главного входа со стороны Литейного проспекта был оцеплен сотрудниками частной охранной фирмы. Также у пропускного пункта стояли сотрудники полиции. Журналисты попасть внутрь не смогли. "Режимный объект" - твердили охранники.

В любом случае, часть "законно" направленных делегатов на конференцию идти отказалась самостоятельно.

- Потому что там стыдно быть, - сказала ЗАКС.Ру глава Пушкинского отделения Галина Груздева.

На фоне происходящего, по мнению градозащитников, беспредела, активисты подготовили коллективное заявление.

- Мы не можем согласиться с нарушениями закона и устава ВООПИиК, человеческих норм поведения, не считаем для себя возможным участовать в данном нелегитимном собрании, - говорилось в обращении бывших членов президиума.

Кононов подчеркивал, что любые решения, принятые в рамках конференции 29 июня, нельзя считать легитимными. Он в разговоре с ЗАКС.Ру допустил, что в городе может появиться новая градозащитная организация, но предупредил, что он с единомышленниками готов добиваться восстановления своего членства в ВООПИиК и возвращения организации к прежним традициям градозащиты.

- Мы хотим все-таки побороться за сохранение петербургского отделения, как оно было 15 лет. Поэтому, конечно, нас ждут суды. Мы это понимаем. Относимся к этому, в отличии от наших оппонентов, с готовностью, потому что у нас большой опыт. Мы судились все эти 15 лет, а они нет, - сказал Кононов.

Заместитель председателя (а может, уже и руководитель) регионального отделения Антон Иванов сообщил ЗАКС.Ру, что конференция прошла "хорошо и позитивно".

- В целом [конференция] прошла в такой очень конструктивной обстановке. Очень прошла хорошо и позитивно. Кворум был, все хорошо, - сказал Иванов.

Рассказывать о результатах выборов руководящих органов петербургского отделения ВООПИиК он по телефону отказался. Итоги конференции станут известны завтра, 30 июня.

Константин Леньков