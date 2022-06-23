Закрытый клуб градозащитников

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В петербургской ячейке ВООПИиК готовятся избрать новое руководство. Подготовка к конференции сопровождается скандалами с недопуском действующих членов. Местные градозащитники опасаются, что столичное руководство намерено отстранить активных и назначить "своих" людей. Подобного конфликта не было за всю полувековую историю общества. ЗАКС.Ру разбирался, что происходит в ВООПИиК.

Президиум Центрального совета ВООПИиК 19 мая решил временно приостановить деятельность петербургского отделения до выборов нового руководства. Это объяснили скандальной репутацией региональной ячейки.

Причиной такой реакции указали решение городского отделения освободить от должности штатного заместителя председателя Совета Антона Иванова, который отвечал за финансовые вопросы. По словам собеседников ЗАКС.Ру, оно было связано с его невовлеченностью в градозащитную деятельность. Место Иванова занял член регионального президиума Александр Кононов, который с давних пор выступает в судах от лица градозащитников по искам к КГИОП. Еще в федеральном ВООПИиК напомнили об административном деле в отношении Кононова по статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Якобы таким образом он порочит честь организации. Сам градозащитник утверждал, что приписываемых ему постов о спецоперации он никогда не публиковал. Ему удалось обжаловать решение суда и отправить дело на пересмотр.

В том же заявлении Центрального совета говорилось, что решение петербургского президиума о прекращении полномочий Иванова недействительно из-за неких нарушений. В поддержку Иванова высказывался председатель ВООПИиК Артем Демидов.

Новое руководство ВООПИиК в Петербурге планируют выбрать на конференции 29 июня. Члены регионального президиума опасаются, что Центральный совет хочет сделать Иванова главой ВООПИиК.

Между ВООПИиК и КГИОП

Антон Иванов возглавляет совместный проект Смольного и ВООПИиК "Открытый город". Кроме того, он входит в общественный совет при комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). У градозащитников отношения с комитетом не складываются уже продолжительное время. Например, в вопросе признания остатков средневековых крепостей на Охтинском мысе объектом культурного наследия. Активисты несколько лет пытались через суд доказать бездействие КГИОП, но ведомство оспаривало решения судов. Деятельностью комитета интересуются и в правоохранительных органах. Следственный комитет возбудил на сотрудников Смольного уголовное дело по статье о превышении полномочий на фоне сноса исторических построек.

Зампред петербургского ВООПИиК Иванов регулярно выступал за сотрудничество с городским правительством, а также обвинял членов городского отделения в склонностях к "провокациям, митингам и политическому самопиару". Другие члены ВООПИиК в Петербурге с такими претензиями в корне не согласны.

Некоторые члены президиума считают, что стремление Иванова содействовать Смольному в вопросе сохранения объектов культурного наследия едва ли сможет спасти Петербург от сноса исторических построек, учитывая нынешние "успехи" властей. Напротив, "соглашательская" позиция, по мнению активистов, может создать конфликт интересов.

- У него есть свои интересы — полностью захватить власть в ВООПИиК. Он вел всю хозяйственную деятельность, но ему нужно получить всю полноту власти, потому что его раздражают действия президиума. Ему никакая градозащита не нужна. Портить отношения с властями он не хочет. Осенью он вообще перестал принимать участие в работе президиума, - считает экс-депутат парламента и член ВООПИиК Алексей Ковалев.

Иванов также занимает пост заместителя председателя Центрального совета общества. Ковалев считает, что для Центрального совета ВООПИиК очень важно поддерживать взаимовыгодный диалог с властями. Например, не выступать против строительства спорных объектов, чтобы продолжать получать гранты от федерального и регионального правительства, полагает экс-депутат.

Нет в списках

Перед конференцией, на которой собираются избрать новое руководство петербургского ВООПИиК, должны пройти общие собрания местных отделений. На них определят делегатов. Всего запланировано семь встреч, пять из которых уже состоялись.

Члены президиума регионального отделения столкнулись с трудностями при посещении собраний. На заседании Василеостровского отделения 20 июня не пустили зампреда ВООПИиК Александра Кононова. Еще через два дня с собрания Адмиралтейского отделения силой вывели руководителя Анну Капитонову, которая также состоит в президиуме регионального отделения.

Собеседники ЗАКС.Ру отмечают, что на входе в офис ВООПИиК на Литейном проспекте появилась охрана, которая проверяет посетителей по спискам. Кононов и Капитонова рассказали ЗАКС.Ру, что в этих перечнях появилось множество новых имен. Некоторые местные отделения были "раздуты" до 70 человек, хотя на учете, который ведут руководители местных отделений, состояло в разы меньше людей.

Капитонова, возглавляющая Адмиралтейское отделение, рассказала, что увидела много "новых членов отделения" на встрече 22 июня. Среди них узнали соратников Антона Иванова из "Открытого города", который он возглавляет, и работников КГИОП.

- В отделении у меня, оказывается, 76 человек. История абсолютно невозможная, потому что у меня всегда было 37 человек. Я знаю, сколько у меня людей в отделении. Больше того, мы с ними на связи. Нет такого, чтобы я кого-то не знала, - рассказала Капитонова.

Руководители местных отделений не знают, откуда взялись новые участники. Они полагают, что такой повышенной явкой Центральный совет пытается повлиять на отбор делегатов, чтобы назначить на руководящие посты своих кандидатов.

"Максимально прозрачная процедура"

Иванов в разговоре с ЗАКС.Ру рассказал, что все списки членов местных отделений получены из актуальных реестров Центрального совета. Все перечисленные официально зарегистрированы и имеют право голосовать.

- У нас за учет отвечает Центральный совет. Ведет реестр общества. То, что некоторые члены президиума не знакомы с членами общества — это очень жаль. За то время, что они являются членами президиума, можно было бы познакомиться с членами общества. Я, честно говоря, тоже не всех знаю, - сказал Иванов.

От ВООПИиК Иванов прежде всего ожидает профессионального обсуждения спорных вопросов. Он отметил, что нередко возникают ситуации, когда необходима реакция общественности.

- Безусловно, что это должно делаться без какой-то политической окраски. Конструктивно, по-деловому и профессионально. Без брани, митингов и так далее, - подчеркнул он.

Глава федерального ВООПИиК Артем Демидов сообщил ЗАКС.Ру, что активно следит за происходящим в Петербурге.

- Нами предприняты все меры для обеспечения равного доступа всех членов, состоящих на учете петербургского отделения. Все списки были сформированы на основе единого реестра членов общества по Санкт-Петербургу, который ведет Центральный совет. Обеспечена максимально прозрачная процедура и равноправное участие всех членов общества в этих местных собраниях. Не делается каких-то разделений, приписок. Люди свободно выражают свою волю, - заявил Демидов.

Председатель ВООПИиК не уточнил, сколько за последние полгода появилось новых членов общества в Петербурге, потому что их регистрацией занимаются региональные и местные отделения. Центральный совет тоже может принять новых участников, но только в исключительных случаях. По словам Демидова, за последние шесть месяцев президиум Центрального совета не зарегистрировал ни одного члена.

- Фиксировали только тех, кто поступал от регионального отделения, - подчеркнул он.

И Иванов, и Демидов, не стали комментировать мнение петербургских градозащитников о будущем руководстве, поскольку это должно решаться по итогам голосования.

Константин Леньков