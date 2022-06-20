Зампреда ВООПИиК Кононова не пустили на собрание общества

На общее собрание василеостровской ячейки петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) 20 июня не стали пускать зампреда организации Александра Кононова, сообщил ЗАКС.Ру градозащитник. На встрече определяли делегатов на конференцию по избранию нового руководства городского отделения.

Кононов рассказал, что на входе в офис ВООПИиК его встретили сотрудники частного охранного предприятия, которые сверяли имена посетителей по спискам. По словам зампреда, ранее на входе никогда такой охраны не было. Кроме того, списки у охранников не совпадали с реальным перечнем членов районных отделений. Так, депутат Заксобрания Борис Вишневский ("Яблоко") попал в список Васильевского острова, хотя всегда числился за Центральным районом. Корреспонденту ЗАКС.Ру также не удалось попасть на встречу.

- Совершенно непонятно, откуда и кем [список] составлен. Он не совпадает с тем списком, который был у руководителя местного отделения. По уставу учет местного отделения осуществляет председатель местного отделения, - сказал Кононов.

Во время самого заседания организаторы отказались давать возможность присоединиться к встрече по видеосвязи, хотя устав это позволяет. С момента объявления перевыборов руководства всем членам президиума отключили электронные пропуска, буквально лишив доступа в офис.

- Ситуация вопиющая. Это никак не похоже на демократические выборы, которые у нас всегда проходили без подобных эксцессов. Впервые за 55 лет существования отделения, приостановив его деятельность в таком режиме плана-перехвата, проводят выборы делегатов, - заявил градозащитник.

Кононов рассказал ЗАКС.Ру, что сложившуюся ситуацию считает попыткой Москвы навязать петербургскому отделению Антона Иванова на пост главы организации и отстранить нынешний президиум с заместителями. Зампред ВООПИиК отмечает, что он вместе с единомышленниками действует в соответствии с уставом и законом. Они намерены фиксировать все нарушения.

По итогам сегодняшней встречи делегатами на конференцию, которую планируют провести 29 июня, стали руководитель Василеостровского отделения Сергей Васильев и экс-депутат Алексей Ковалев. Их кандидатуры поддержал действующий актив сообщества. Кононов полагает, что большинство членов будут следовать позиции, сформированной за последние годы. ВООПИиК проведет еще шесть собраний.

- Мы будем продолжать при любом раскладе делать то, что делали. Естественно, отдавать организацию сомнительным людям мы не хотим, поэтому будем разъяснять. Будем бороться до конца за голоса на этой конференции, - отметил Кононов.

Зампред добавил, что конференция вовсе может не состояться, если четыре из семи отделений не примут в ней участие.

Напомним, в середине мая Центральный совет решил приостановить работу городского отделения. Градозащитники связывают это с конфликтом членов общества с заместителем председателя Антона Иванова. Кроме того, они не видят достаточных оснований для приостановки, поскольку работу петербургского отделения не раз отмечали среди других регионов в положительном ключе.

Константин Леньков