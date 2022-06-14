Горсуд отменил штраф зампреду ВООПИиК Кононову

Городской суд Петербурга 14 июня рассмотрел апелляционную жалобу заместителя председателя ВООПИиК Александра Кононова. Суд отменил постановление Ленинского районного суда о штрафе в 40 тысяч рублей за приписываемые градозащитнику публикации о вооружённых силах РФ (ст. 20.3.3 КоАП) и отправил дело на пересмотр, сообщил ЗАКС.Ру сам зампред ВООПИиК.

В суде Кононов заявил, что протокол по административной статье о дискредитации армии был составлен с нарушениями.

— Виновным себя не считаю. Даже чисто процессуально суд первой инстанции должен был вернуть эти материалы на доработку, - сказал Кононов.

Защитники представили суду экспертизу лингвиста, который не нашел признаков дискредитации Вооруженных сил в постах, приписываемых Кононову. Представители градозащитника предложили допросить эксперта. Судья Анна Исаева согласилась приобщить заключение к материалам дела. Дополнительно опрашивать лингвиста не потребовалось.

Напомним, полицейские составили на Кононова протокол по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) 17 мая. В тот же день районный суд назначил градозащитнику штраф в размере 40 тысяч рублей. Сам Кононов заявил, что не согласен с решением. Он утверждал, что эти публикации писал не он и называл их "заказухой". Поводом для административного дела стали скриншоты в Telegram-канале. На них были публикации пользователя с таким же именем и фотографией, который писал о ходе "специальной военной операции" на территории Украины.

Константин Леньков