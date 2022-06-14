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Новости 12:24

Горсуд отменил штраф зампреду ВООПИиК Кононову

фото ЗакС политика Горсуд отменил штраф зампреду ВООПИиК Кононову

Городской суд Петербурга 14 июня рассмотрел апелляционную жалобу заместителя председателя ВООПИиК Александра Кононова. Суд отменил постановление Ленинского районного суда о штрафе в 40 тысяч рублей за приписываемые градозащитнику публикации о вооружённых силах РФ (ст. 20.3.3 КоАП) и отправил дело на пересмотр, сообщил ЗАКС.Ру сам зампред ВООПИиК. 

В суде Кононов заявил, что протокол по административной статье о дискредитации армии был составлен с нарушениями. 

— Виновным себя не считаю. Даже чисто процессуально суд первой инстанции должен был вернуть эти материалы на доработку, - сказал Кононов.

Защитники представили суду экспертизу лингвиста, который не нашел признаков дискредитации Вооруженных сил в постах, приписываемых Кононову. Представители градозащитника предложили допросить эксперта. Судья Анна Исаева согласилась приобщить заключение к материалам дела. Дополнительно опрашивать лингвиста не потребовалось. 

Напомним, полицейские составили на Кононова протокол по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) 17 мая. В тот же день районный суд назначил градозащитнику штраф в размере 40 тысяч рублей. Сам Кононов заявил, что не согласен с решением. Он утверждал, что эти публикации писал не он и называл их "заказухой". Поводом для административного дела стали скриншоты в Telegram-канале. На них были публикации пользователя с таким же именем и фотографией, который писал о ходе "специальной военной операции" на территории Украины. 

Константин Леньков


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