Зампреда ВООПИиК Кононова оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии

Ленинский районный суд Петербурга 17 мая оштрафовал заместителя председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александра Кононова на 40 тысяч рублей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Кононова признали виновным в дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за нескольких скриншотов публикаций "ВКонтакте", авторство которых градозащитник отрицает.

Поводом для штрафа стал обнаруженный сотрудниками центра по борьбе с экстремизмом пост в Telegram-канале со скриншотами публикаций о ситуации на Украине, якобы опубликованными Кононовым "ВКонтакте". Градозащитник отказался признавать вину.

В суде Кононов заявил, что не размещал подобной информации на своей странице, а скриншоты из Telegram-канала подделаны. Кроме того, он заявил, что полицейские просто скопировали содержимое поста из соцсети, в котором градозащитника обвиняют в антироссийской позиции. Он отметил, что не занимается политикой, а посвященный ему пост в Telegram-канале Кононов назвал "заказухой".

Защитница Ольга Кривонос предложила судье ознакомиться со страницей Кононова "ВКонтакте", чтобы доказать, что никаких дискредитирующих публикаций он не размещал. Судья приобщила к материалам дела скриншоты со страницы Кононова, на которых отсутствуют упомянутые высказывания. Кривонос также хотела оспорить недостоверность сведений в приписываемых ее доверителю публикациях. Адвокат попросила суд провести судебно-лингвистическую экспертизу представленных полицейскими скриншотов из Telegram-канала, но суд не увидел необходимости привлекать к делу экспертов.

Александр Кононов планирует обжаловать решение Ленинского районного суда.

Напомним, градозащитника задержали днем 17 мая возле дома. Через несколько часов его доставили в суд.

Константин Леньков