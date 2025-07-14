Экс-ректор калининградского БФУ попросил оставить его в СИЗО

Бывший ректор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Александр Федоров ходатайствовал 14 июля в суде о продлении ему срока содержания под стражей по делу о присвоении средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Калининградского областного суда. В соответствии с вынесенным решением, фигурант останется в СИЗО до 30 декабря.

"Федоров просил суд оставить его под стражей, поскольку, пояснил, что было продано все имущество для возмещения ущерба и ему некуда идти", — приводит ТАСС рассказ судебной пресс-службы.

Помимо Федорова, обвиняемой по делу также проходит его заместительница Елена Мялкина. Ей суд продлил домашний арест до 30 декабря.

О задержании Федорова и Мялкиной стало известно годом ранее. Обоим вменяется присвоение средств университета на общую сумму 35,1 млн рублей. По версии следствия, средства присваивались путем начисления незаконных премий сотрудникам вуза, которые затем передавали деньги ректору.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру