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Из петербургского отделения ВООПИиК исключили Вишневского и Ковалева

фото ЗакС политика Из петербургского отделения ВООПИиК исключили Вишневского и Ковалева

Президиум Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) исключил из петербургского отделения Анну Капитонова, Александра Кононова, Алексея Ковалева и Бориса Вишневского, о чем последний минувшей ночью сообщил в своем Telegram-канале.

"В какой же я хорошей компании!", - добавил он, выразив мнение, что организация перестала отвечать своему названию и профилю.

В Telegram-канале "Живой город" говорится , что исключением Алексея Ковалева из рядов ВООПИиК принявшие такое решение лица "сами себя исключили из защиты культурного наследия".

Напомним, что петербургское отделение ранее приостановило свою работу. Градозащитники обвиняют московское руководство в стремлении избавиться от неугодных кадров и желании провести в региональную ячейку ВООПИиК проверенных людей с "правильной" политической позицией. Подробнее о конфликте читайте в материале ЗАКС.Ру.

Отметим также, что бывшего зампреда петербургского отделения ВООПИиК Александра Кононова накануне оштрафовали по статье о дискредитации армии.


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Вишневский Борис Лазаревич 
Ковалев Алексей Анатольевич

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