Суд в Петербурге вновь оштрафовал зампреда ВООПИиК Кононова по статье о дискредитации армии

Ленинский районный суд Петербурга назначил штраф в размере 40 тысяч рублей зампреду регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александру Кононову. Его обвинили в дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), передает объединенная пресс-служба городских судов. Ранее штраф по этому протоколу отменил Городской суд, и дело было отправлено на пересмотр. Согласно данным полиции, градозащитник опубликовал в социальных сетях пост с критической оценкой действий российской армии на Украине, нарушающий законодательство. При первом рассмотрении дела Кононов заявил, что скриншоты вмененного ему поста были сфальсифицированы.

Отметим, что ВООПИиК в последние недели переживает раскол, и заседания петербургской ячейки, приостановившей свою работу, проходят в скандальной обстановке. Петербургские представители организации обвиняют московское руководство в стремлении назначить на руководящие должности "своих" людей. Александр Кононов оказался в числе тех, кого не пускают на заседания. Подробнее о конфликте читайте в материале ЗАКС.Ру.