Градозащитники обратятся к Путину из-за строительства небоскребов в Петербурге

Фото: ЗАКС.Ру

Петербургские градозащитники организовали 9 декабря пресс-конференцию, посвященную судьбе Охтинского мыса и планам возведения еще двух небоскребов в Лахте. Как рассказал собравшимся зампред общества "Старый Петербург" Александр Кононов, организаторы мероприятия подготовили для подписания открытые письма президенту Владимиру Путину и в комитет всемирного наследия ЮНЕСКО. С позицией участников и с подготовленными текстами ознакомился ЗАКС.Ру.

Градозащита против планов на Охту и Лахту

Как заявил во вступительной речи председатель "Старого Петербурга" Михаил Мильчик, повод для проведения пресс-конференции оказался "экстраординарным". По его предположению, реализация планов строительства двух новых небоскребов в Лахте в придачу к уже существующему может послужить причиной исключения Петербурга из списка ЮНЕСКО.

Мильчик высказал мнение, что результатом строительства небоскребов станет появление "совершенно чуждых для Петербурга сооружений" в панораме Большой Невы, результатом чего станет нарушение системы существующих в городе доминант.

— В 2019 году комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в связи с первой башней "Газпрома" уже сделал предупреждение нашему городу о том, что это противоречит защищаемым панорамам. <...> Нетрудно догадаться, что если эти башни со столь катастрофическими высотами будут реализованы на практике, то угроза исключения нашего города из объектов всемирного наследия станет реальностью. Очень бы не хотелось, это большой удар не только по Петербургу, но и, я бы сказал более сильно, по престижу нашей великой страны, — высказал опасения градозащитник.

Спикер заявил о необходимости сделать все зависящее для того, чтобы "этот неприятный момент не просто отодвинуть, а просто исключить из будущего замечательного Петербурга". При этом он вспомнил, как место для строительства существующего небоскреба перенесли с первоначально избранного на нынешнее после критики общественности, и поделился надеждами на то, что и теперь удастся повлиять на имеющиеся планы.

Напомним, в июне вице-губернатор Николай Линченко подписал соглашение с АО "Синергия" о строительстве рядом с существующим небоскребом еще двух башен высотой 555 и 703 метра. При этом высота "Лахта Центра" составляет 462 метра.

В то же время о возможности изменения планов по строительству делового центра "Газпром нефти" на Охтинском мысу Мильчик высказался заметно более пессимистично. Свою позицию он аргументировал тем, что работы на площадке уже ведутся.

Председатель правления Петербургского союза ученых Андрей Тимковский в своей речи выделил три подхода в связи с обсуждаемыми проектами строительства — экономический, этический и эстетический. Из объяснений выступающего следовало, что он находит более целесообразным в контексте планов "Газпрома" направить деньги на лечение больных детей или же, например, на восстановление разрушенного в 1961 году храма на Сенной площади. Этический момент Тимковский связал с необходимостью учитывать при проектировании мнение окружающих, которые могут быть негативно настроены к имеющимся планам. Наконец, он высказал мнение о том, что с эстетической точки зрения проекты не выдерживают критики.

— У меня и у моих коллег <..> уверенность есть, что это будет такой выпендреж, который не имеет никакого отношения к художественному, архитектурному поиску, — заявил выступающий. — Какая-то стеклянная японская раковина, которая строится на Охтинском мысу, — это оскорбление вообще для центра города.

Раскритиковал Тимковский и существующий "Лахта Центр", высказав неудовольствие его "агрессивным стилем", из-за которого здание по своей форме якобы напоминает лезвие ножа. Две запланированные высотки по соседству также не нашли поддержки у ученого.

О чем говорится в обращениях

Про составление обращений президенту и в ЮНЕСКО Кононов отдельно рассказал пришедшим на пресс-конференцию. Документы отличаются не только адресатами, но и своей тематикой. Если Путина градозащитники решили потревожить вопросом о строительстве небоскребов, то внимание международной организации предполагается привлечь к проблеме Охтинского мыса.

— У нас те организации, которые являются инициаторами сегодняшней пресс-конференции, это общество защиты памятников "Старый Петербург", петербургское отделение ИКОМОС и Петербургский союз ученых подготовили два текста обращений, которые согласованы руководством организаций и открыты для подписания. Одно — в адрес президента Путина, одно — в адрес комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, — поведал Кононов.

Копию первого обращения планируется также направить министру культуры Ольге Любимовой с тем, чтобы текст письма не подвергался пересылке по инстанциям. Как отмечают авторы, никто, кроме Путина, не может принять решение о свертывании программы строительства небоскребов.

"Амбициозные градостроительные проекты "Газпрома", если они будут реализованы, безусловно разрушат историческую систему доминант Санкт-Петербурга — уникального пространственного ансамбля и с неизбежностью приведут к его исключению из списка объектов всемирного наследия, как это уже случилось с такими городами как Дрезден (2009) и Ливерпуль (2021) по причине "необратимой утраты характеристик, указывающих на выдающуюся универсальную ценность этого объекта"", — делятся опасениями авторы письма.

В тексте отдельно перечисляются компоненты существующего образа Петербурга включая его "имперский характер", виды и панорамы города, композицию ведущих архитектурных ансамблей, сомасштабную подчиненность рядовой застройке доминантам и ансамблям, горизонтальный силуэт и природные особенности ландшафта, включая "примат воды над сушей, горизонталей над вертикалями".

В обращении, подготовленном для ЮНЕСКО, говорится о существовании на Охтинском мысу "уникального комплекса разновременных археологических объектов", включающего в себя поселения эпохи неолита и раннего железного века, а также остатки деревоземляных сооружений, относящихся к трем крепостям — мысового городища, крепостей Ландскрона и Ниеншанц. Там же упоминается поручение президента, сделанное по итогам встречи с СПЧ, о необходимости рассмотреть вопрос создания музея-заповедника в месте впадения реки Охты в Неву. Градозащитники высказывают мнение, что деятельность сформированной для исполнения поручения рабочей группы "носила формальный характер", а доклад Минкульта по этому вопросу, как полагают составители письма был основан на некорректной информации "о масштабах и степени сохранности уникальных памятников".

Сейчас на территории мыса "Газпром нефть" занимается возведением делового комплекса. "При общей площади памятника, попадающей под застройку, около 5 гектаров, охраняемый участок культурного слоя составляет всего около 15 %. Остальная часть археологического ансамбля вообще не имеет охранного статус", — рассказывают адресатам авторы.

По мнению градозащитников, появление крупных зданий на указанной территории "грубо противоречит" обязательствам России по охране культурного наследия. В связи с этим они просят ЮНЕСКО, в частности, запросить информацию об археологических объектах Охтинского мыса и о планах строительства там. Сам мыс авторы попросили признать отдельным компонентом культурного наследия.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру