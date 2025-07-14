Кабмин предложил ввести инфраструктурный сбор в аэропортах

На рассмотрение Государственной думы поступил законопроект о введении особого инфраструктурного сбора в аэропортах, обратил внимание 14 июля "Интерфакс". Инициатива исходит от российского правительства.

Предложение оформлено как поправка ко второму чтению законопроекта "О самоходных машинах и других видах техники", внесенного правительством в минувшем феврале. Изменение вносится в Воздушный кодекс, который предлагают дополнить статьей 64.1 "Сбор на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта".

Суть законопроекта сводится к возможности введения специального сбора в аэропортах, предназначенного для строительства или реконструкции объектов инфраструктуры воздушного транспорта. Перечень аэропортов, в которых будет взиматься сбор, правительство будет определять самостоятельно. Деньги планируют взимать с компаний и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере воздушных перевозок.

При этом аэропорты смогут объединяться в группы для взимания сбора. Накопленные средства будут тратиться на объекты воздушных гаваней из той же группы.

В Петербурге существуют планы строительства второй очереди аэропорта Пулково. Согласно появившейся ранее информации, работы могут стартовать не ранее 2027 года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру