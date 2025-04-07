Строительство второй очереди Пулково стартует не раньше 2027 года

Начало строительства второй очереди петербургского аэропорта Пулково запланировано на 2027 год, сообщили "Ведомости" 7 апреля со ссылкой на источник, близкий к оператору аэропорта. Ранее о планах начать возведение до середины 2025 года говорил глава ВТБ Андрей Костин.

Планы начать строительство в 2025 году подтверждают и источники "Ведомостей". Однако, по их словам, сроки пришлось перенести из-за необходимости внесения корректировок в план города и правил землепользования. Также на перенос повлияла высокая стоимость заемных средств, которые требуется привлечь для проекта. Окончательные сроки начала строительства будут уточнены после получения всей разрешительной документации.

Как стало известно ранее, компания-оператор Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" оценила стоимость реализации второй очереди развития Пулково в 200 млрд рублей. Деньги пойдут на возведение новых посадочных галерей с трапами, зон пребывания пассажиров, реконструкцию отдельных перронов аэропорта и продление линии метро до Пулково.

Отметим, что в январе 2023 года в городском комитете по инвестициям заявляли о планах начать строительство второй очереди до конца 2023 года. Однако в июне того же года петербургское управление ФАС обнулило конкурс по поиску подрядчика. В итоге в июле "Воздушные ворота Северной столицы" были вынуждены отменить аукцион.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру