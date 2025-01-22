Вторая очередь развития Пулково может обойтись в 200 миллиардов рублей

Компания "Воздушные ворота Северной столицы" оценила стоимость реализации второй очереди развития Пулково в 200 миллиардов рублей. Как сообщил гендиректор аэропорта Леонид Сергеев, в эту сумму включено и продление линии метро до аэропорта, финансирование которого возьмет на себя Петербург. Строительство ветки обойдется городу в 100-200 миллиардов рублей, передает 22 января "Коммерсантъ-Санкт-Петербург".

Сергеев также отметил, что аэропорт полностью погасил кредит, полученный на реализацию первой очереди модернизации. Как сообщает издание, долг был выплачен ВТБ и "Альфа-банку".

Первая очередь развития Пулково, завершенная в 2014 году, включала строительство нового пассажирского терминала, бизнес-центра и гостиницы, реконструкцию старого здания Пулково-1, а также модернизацию инфраструктуры аэропорта. Общий объем финансирования тогда составил 1,2 миллиарда евро.

В интервью "Коммерсанту" Сергеев рассказал о переживаниях по поводу того, какая часть трафика перейдет на высокоскоростную магистраль после ее постройки. По его подсчетам, аэропорт может потерять около 2 млн пассажиров, но гендиректор заявил, что "никуда не денутся те, кто любит небо".

Напомним, что проектирование территории под станцию ВСМ в Петербурге началось уже в конце декабря. Транспортно-пересадочный узел "Южный" будет располагаться недалеко от станции "Обухово".

фото: ЗАКС.Ру