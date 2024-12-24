Началось проектирование территории под станцию ВСМ в Петербурге

РЖД приступили к разработке проекта планировки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Южный" в рамках строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург, об этом 24 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на уведомление РЖД от 23 декабря.

Узел будет располагаться рядом с метро "Обухово" и станет ключевым элементом пятого этапа городского участка магистрали, соединяющего Московский вокзал с технической станцией Обухово II. Согласно уведомлению, проектированием занимается компания "Ленгипротранс". Документация должна быть готова к концу 2026 года.

ТПУ "Южный" станет одним из двух пассажирских пунктов ВСМ в Петербурге, наряду с терминалом на Московском вокзале. Узел объединит несколько видов транспорта, включая метро, и обеспечит удобную пересадку для пассажиров высокоскоростных поездов.

Напомним, что между Петербургом и Москвой перестанут ходить поезда "Сапсан" после постройки ВСМ. Скорее всего, эти поезда будут использовать в Воронеже, Нижнем Новгороде и Белгороде.

Фото: ЗАКС.Ру