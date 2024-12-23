Между Петербургом и Москвой перестанут ездить "Сапсаны" после запуска ВСМ

После запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой, "Сапсан" перестанет ходить между двумя столицами, об этом 22 декабря пишет ТАСС со ссылкой на слова министра транспорта Романа Старовойта.

Как рассказал министр, "Сапсаны" отправят по другим направлениям. Скорее всего это будут маршруты до Воронежа, Нижнего Новгорода и Белгорода, а между Москвой и Петербургом россияне смогу ездить по ВСМ.

Также Старовойт напомнил, что срок эксплуатации "Сапсанов" составляет 30 лет. Первый такой поезд между Петербургом и Москвой был запущен в 2009 году.

Напомним, что до конца 2024 года планируется закрытие сделки по финансированию первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург.

Фото: ЗАКС.Ру