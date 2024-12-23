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Новости 10:25

Закрытие сделки по финансированию ВСМ завершат в 2024 году

фото ЗакС политика Закрытие сделки по финансированию ВСМ завершат в 2024 году

Закрытие сделки по финансированию первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург планируется до конца 2024 года. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт в интервью ТАСС.

"Мы идем четко по графику. До конца 2024 года должно состояться финансовое закрытие [сделки]", – отметил он.

Старовойт подчеркнул, что строительство ВСМ позволит разгрузить текущую железнодорожную ветку, а также увеличить объем грузоперевозок в направлении портов Северо-Запада на 30 миллионов тонн.

Министр назвал проект наиболее значимым для страны до 2030 года. По его словам, магистраль создается с использованием исключительно отечественных технологий, включая новый подвижной состав, который будет производиться на заводе в Свердловской области.

Напомним, 12 декабря президент России Владимир Путин потребовал срочно подписать документы для начала строительства ВСМ. По его мнению, обязательства становятся официальными только после подписания документов.

фото: ЗАКС.Ру


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