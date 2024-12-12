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Новости 12:33

Путин потребовал подписать документы для строительства ВСМ Москва - Петербург

фото ЗакС политика Путин потребовал подписать документы для строительства ВСМ Москва - Петербург

В ходе совещания с членами правительства 12 декабря президент России потребовал срочно подписать документы для начала строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поинтересовался у зампреда правительства Виталия Савельева, есть ли проблемы с получением заемных средств для проекта. Савельев сообщил, что Сбербанк и ряд других крупных банков согласны профинансировать строительство.

Президент в ответ отметил, что, как в случае с заключением брака, обязательства становятся официальными только после подписания документов. "Девушка и юноша, когда заключают брак, они говорят, что хотят это сделать. Но брак заключен только тогда, когда подпись поставлена", - добавил Путин.

Савельев заверил, что все решения будут приняты до конца текущего года. Глава Сбербанка Герман Греф добавил, что все кредитные комитеты банков уже утвердили решение по проекту, и финальное закрытие сделки состоится до 20 декабря. Оставалось лишь доработать два документа в согласовании с Минфином.

Напомним, проектирование строительства ВСМ должны завершить в 2025 году. Тогда же планируется получить заключение Главгосэкспертизы.

фото: ЗАКС.Ру


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