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Новости 17:36

Проектирование ВСМ должны будут завершить в 2025 году

фото ЗакС политика Проектирование ВСМ должны будут завершить в 2025 году

Работы по проектированию Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой должны завершиться в  2025 году, заявил 16 сентября генеральный директор ООО "ВСМ две столицы" Олег Тони. Также в следующем году планируется получить заключение Главгосэкспертизы.

"В следующем году мы должны закончить проектирование и получить заключение Главгосэкспертизы", — приводит слова Тони ТАСС.

Ранее стало известно о планах приступить к строительству ВСМ уже в сентябре. Первым планируется создать отрезок между Москвой и Тверью и устроить на нем тестирование скоростного состава.

Планируется, что поезда смогут разгоняться до скорости 400 км/с. Время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут.

Фото: ЗАКС.Ру


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