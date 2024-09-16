Проектирование ВСМ должны будут завершить в 2025 году

Работы по проектированию Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой должны завершиться в 2025 году, заявил 16 сентября генеральный директор ООО "ВСМ две столицы" Олег Тони. Также в следующем году планируется получить заключение Главгосэкспертизы.

"В следующем году мы должны закончить проектирование и получить заключение Главгосэкспертизы", — приводит слова Тони ТАСС.

Ранее стало известно о планах приступить к строительству ВСМ уже в сентябре. Первым планируется создать отрезок между Москвой и Тверью и устроить на нем тестирование скоростного состава.

Планируется, что поезда смогут разгоняться до скорости 400 км/с. Время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут.

Фото: ЗАКС.Ру